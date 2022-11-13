Видео подготовки мобилизованных снайперов в Новосибирской области показали в Минобороны

В Новосибирской области тренируются снайперы. Фото: Минобороны РФ.

На полигонах под Новосибирском тренируются мобилизованные снайперы. Они отрабатывают поражение условного противника на различных дистанциях. Видео практических занятий опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

– Мобилизованные отрабатывают стрельбу из неудобных положений и с «выносом». Основной упор делается на обучение снайперов приёмам поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях, – рассказывают в министерстве.

Для стрельбы бойцам выдают снайперскую винтовку Драгунова, различные приборы наблюдения и прицеливания. Помимо стрельбы, военнослужащих учат разведывать цели и определять расстояние до них, маскироваться, выбирать верные позиции.

Занятия проводят опытные военные, в том числе участники СВО.

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