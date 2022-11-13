Новосибирские учёные доказали пользу поп-итов и сквишей для детей

Новосибирские учёные доказали пользу поп-итов. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Учёные из новосибирского НИИ гигиены провели исследование по изучению поп-итов, симпл-димплов, сквишей, мялок и других популярных современных игрушек. Вопреки общественному мнению, они не «отупляют» детей, а напротив, оказывают положительное влияние на психику.

Как сообщают на сайте института, у детей после ежедневной игры с «пупырками» снижался уровень стресса и повышалась способность к обучению. Через мелкую моторику игрушки расслабляют ребенка, воздействуя на его центральную нервную систему.

– Изучению подлежат показатели, характеризующие концентрацию внимания и умственную работоспособность, настроение, аппетит, успешность выполнения дозированных заданий, потребность в вербальном общении, – рассказывают исследователи.

Методики по использованию антистресс-игрушек в детских коллективах широко используют в мировой практике, но в России такого пока нет. Учёные предполагают, что если внедрить такую «систему расслабления», мялки даже смогут заменить подросткам телефоны.

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