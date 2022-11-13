Хоккейная «Сибирь» обыграла петербургский СКА

Новосибирцы обыграли петербуржцев со счетом 3:2. Фото: ХК "Сибирь".

Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл дважды побеждавший в КХЛ петербургский СКА в домашнем матче со счетом 3:2. Об этом сообщили в группе ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».

В первом периоде гол забил Михал Чайковски. Во втором тайме соперник успел забросить две шайбы, но затем игру под контроль взяли хоккеисты «Сибири» Владимир Бутузов и Валентин Пьянов.

– Строили правильно оборону, в средней зоне очень плотно сыграли, где-то центр закрыли. А на вбросах неплохо работали защитники, нападающие спускались. У меня вопросов нет, – прокомментировал игру главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в группе команды.

На данный момент СКА возглавляет турнирную таблицу запада, ХК «Сибирь» – на пятом месте среди восточных команд.

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