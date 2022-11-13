Стоимость поездки в новосибирском метро могут увеличить до 30 рублей к 15 декабря

В Новосибирске оплата за проезд в метро может вырасти на 3 рубля до конца года. Фото: Новосибирский метрополитен.

В Новосибирской области появился проект постановления правительства региона о повышении оплаты проезда в метро до 30 рублей. Документ разместили на сайте департамента по тарифам Новосибирской области.

– Установить и ввести в действие с 15 декабря 2022 года, – указана дата в проекте постановления.

Напомним, руководитель Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло настаивал на повышении стоимости поездки до 35 рублей. По его словам, это необходимо, чтобы не только поддерживать работу подземки, но и развивать метро: строить новые станции, менять турникеты на более современные, украшать платформы.

На данный момент стоимость проезда в новосибирском метро составляет 27 рублей. Это самый низкий тариф среди всех городов с метрополитеном.

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