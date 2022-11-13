Дикий ветер и снег с дождём нагрянут в Новосибирск. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске в воскресенье, 13 ноября, погода будет неприятной. Синоптики обещают жуткий ветер, снег вперемешку с дождем. А на дорогах – гололёд.

– Днем будет 0…+2. Порывы юго-западного ветра достигнут местами 17 метров в секунду. Будет идти мокрый снег, чередуясь с дождем. Местами на дорогах возможна гололедица, – передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Специалисты «Яндекс Погоды» обещают снежный день и до +1 градуса. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

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