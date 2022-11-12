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НовостиОбщество12 ноября 2022 15:54

«Вызвали скорую, угостили шоколадкой»: новосибирцы помогли девочке, потерявшей сознание на станции метро «Золотая Нива»

Новосибирцы помогли девочке, потерявшей сознание на станции метро «Золотая Нива»
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы помогли девочке, потерявшей сознание на станции метро Золотая Нива». Фото: "АСТ-54" // Екатерина Смакотина.

Новосибирцы помогли девочке, потерявшей сознание на станции метро Золотая Нива». Фото: "АСТ-54" // Екатерина Смакотина.

В субботу, 12 ноября, на станции метро «Золотая Нива» стало плохо ребенку. Неравнодушные горожане помогли девочка. А ее мама поблагодарила их в соцсетях.

– Хочу поблагодарить всех неравнодушных, кто вызвал скорую помощь, кто угостил шоколадкой, кто помог подняться. Отдельное спасибо сотрудникам метрополитена, что связались со мной и сообщили о произошедшем, – написала мама девочка в группе «АСТ-54».

Как пояснила мама девочки КП-Новосибирск, сейчас ее дочке лучше. Она под наблюдением врачей в детской больнице. Медики установят причину плохого самочувствия.

Новосибирцы с теплом отреагировали на пост благодарности:

– Есть еще добрые люди, – написали комментаторы.

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