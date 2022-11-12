«Вызвали скорую, угостили шоколадкой»: новосибирцы помогли девочке, потерявшей сознание на станции метро «Золотая Нива»

Новосибирцы помогли девочке, потерявшей сознание на станции метро Золотая Нива». Фото: "АСТ-54" // Екатерина Смакотина.

В субботу, 12 ноября, на станции метро «Золотая Нива» стало плохо ребенку. Неравнодушные горожане помогли девочка. А ее мама поблагодарила их в соцсетях.

– Хочу поблагодарить всех неравнодушных, кто вызвал скорую помощь, кто угостил шоколадкой, кто помог подняться. Отдельное спасибо сотрудникам метрополитена, что связались со мной и сообщили о произошедшем, – написала мама девочка в группе «АСТ-54».

Как пояснила мама девочки КП-Новосибирск, сейчас ее дочке лучше. Она под наблюдением врачей в детской больнице. Медики установят причину плохого самочувствия.

Новосибирцы с теплом отреагировали на пост благодарности:

– Есть еще добрые люди, – написали комментаторы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер