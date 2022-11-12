Массовые ДТП и жуткие пробки вызвал снегопад в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 12 ноября, Новосибирск накрыло снегопадом. Погодное явление спровоцировало транспортный коллапс. В городе зафиксированы массовые ДТП и жуткие пробки. Информация об этом появилась на «2ГИС».

Красным цветом помечены сразу несколько улиц города. Непростая обстановка на Сибиряков-Гвардейцев, Титова, Троллейной и на Гусинобродском шоссе. Пробки на улице Широкой, Станционной и проезде Энергетиков. Заторы на Ватутина, Станиславского и Котовского. На правом берегу затор на Большевистской, Восход, Никитина, Бориса Богаткова.

На дорогах города зафиксировали несколько ДТП. Так, авария с двумя легковыми авто произошло у Новосибирской зоопарка, а на Владимирской улице случилась авария с фурой.

Ранее КП-Новосибирск писала о смертельном ДТП на трассе под Новосибирском. В ней погибла пассажирка внедорожника.

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