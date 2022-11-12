В Новосибирске 15-летняя девочка не вернулась домой с прогулки. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске пропала 15-летняя Шак (Чугай) Снежана. Девочка не вернулась домой с прогулки 7 ноября. Об этом КП-Новосибирск рассказали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– В день пропажи вечером не вернулась с прогулки домой. Утром, пока все были на работе, пришла, взяла какие-то необходимые вещи и ушла. Ранее из дома не уходила. При этом выходила на связь с родными. Но те не смогли уговорить ее вернуться домой, – пояснила КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей девочки: рост 158 см, полное телосложение. Волосы крашеные черные до плеч, карие глаза.

Была одета в светлую серо-зеленую куртку, черное худи, черные спортивные штаны, черные полуботинки или серо-белые кроссовки.

Если вы знаете, где сейчас Снежана, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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