Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил НВВКУ в Новосибирске. Фото: Телеграм-канал губернатора Иркутской области.

В субботу, 12 ноября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил НВВКУ в Новосибирске. Об итогах поездки он рассказал в своем официальном канале. По словам губернатора сибирского региона, свой визит от начал со встречи с начальником НВВКУ Сергеем Марковчиным. Вместе они обсудили вопросы размещения и подготовки мобилизованных из Иркутской области. Губернатор поблагодарил генерал-майора за заинтересованность и конструктив, проявленные в рамках встречи. После чего Кобзев встретился с самими призывниками. От них услышал, что все получили экипировку.

– После встречи в частном порядке поговорил с парнями, которым нужно было обсудить какие-либо конкретные ситуации в семье. Сделал необходимые поручения. Главы муниципальных образований также продолжают приезжать к парням и оказывать помощь. Работа в части поддержки семей продолжается по всем обозначенным нами направлениям. В работу с ними вовлечены восемь наших региональных министерств. Кроме того, сейчас разрабатываем меры поддержки для детей мобилизованных, – сообщил губернатор.

После чего Кобзев посетил палаточные лагеря. Именно там мобилизованных готовят к боевым действиям. Осмотрел он и условия проживания мужчин. Убедился, что в палатках тепло, не смотря на холод и снег на улице. Губернатор отметил, что парни, которые находятся в НВВКУ все спокойный, серьезные. Все, по его словам, осознают, какая ответственность легла на их плечи.

Также губернатор сообщил о ситуациях, которые требуют вмешательства властей. Так, он рассказал о мобилизованном, который находится в лагере. Однако его семья получает начисления за бытовые отходы так, будто мужчина до сих пор дома.

– Мы вместе с главами муниципалитетов собираем такие обращения и формируем паспорта семей мобилизованных. В дальнейшем это позволит точно понимать, какая помощь и в какой момент им может потребоваться, – заключил губернатор Иркутской области.

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