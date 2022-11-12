В ТЦ «Аура» в Новосибирске собрались тысячи человек: объясняем, что происходит

В Новосибирске в ТЦ «Аура» в Новосибирске собрались тысячи человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

В субботу, 12 ноября, в ТЦ «Аура» в Новосибирске собралась гигантская толпа. Люди заполонили холл торгового центра. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, что привлекло новосибирцев.

В субботу, в ТРЦ «Аура» подвели итоги акции «Везучий чек». Главным призом стал автомобиль – Renault Kaptur. Стартовала акция 15 сентября. Участникам нужно было совершить до 11 ноября включительно покупки на сумму от 3-х тысяч рублей в ТРЦ «Аура» на один чек или же купить подарочную карту торгового центра на 3 тысячи рублей. После чего требовалось зарегистрировать чек на специальном сайте, получить купон и ждать результатов.

Итоги подвели в 16:00. Людей собралось так много, потому что требовалось личное присутствие каждого участника, пояснили в ТРЦ. Также среди новосибирцев-участников разыграли подарочные карты ТРЦ номиналом от 10 до 20 тысяч рублей.

КП-Новосибирск отправила запрос в пресс-службу ТРЦ, чтобы узнать, кто стал обладателем нового «Рено», а также, сколько всего человек стали участниками акции и пришли на ее итоги.

Известно также, что в 15:00 в «Ауре» состоялась публичная беседа c Митей Фоминым. Мероприятие прошло в магазине «Рив Гош» на 1 этаже. За час до начала розыгрыша.

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