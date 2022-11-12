В Новосибирске цыган в красной шапочке вырвал у бабушки сумку с деньгами и документами. фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске произошло отвратительное преступление: неизвестный ограбил 78-летнюю пенсионерку на улице средь бела дня. Он вырвал из рук бабушки сумку у дома на улице 3-й Артурский переулок. В сумке лежали деньги, банковские карточки, мобильный и пенсионное удостоверение. Грабитель с места преступления сбежал, а пенсионерка заявила в полицию.

– Приметы подозреваемого: на вид: 30 лет, рост около 170 см, цыганской внешности. Одет был в черную куртку и красную шапку, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за грабёж.

В полиции просят всех, кому известна личность цыгана, позвонить по номерам: 8 (383) 232-64-79, 8-999-304-17-56. Анонимность правоохранители гарантируют.

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