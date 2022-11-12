В Новосибирске пропала 67-летняя женщина в черном пальто с мехом. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Ленинском районе Новосибирска пропала Портнягина Надежда Ивановна. О местонахождении 67-летней пенсионерки неизвестно с 7 ноября. Подробности о ее исчезновении КП-Новосибирск рассказали волонтёры.

– Женщина проживает одна. Когда родственники пришли в гости, увидели, что ее нет. Связаться с ней было невозможно. Родные заволновались. Женщина нуждается в медицинской помощи, контроле и приёме лекарств. Поэтому ее отсутствие вызывает беспокойство. И родные, и мы проверяли медицинские учреждения – её нигде нет. Поэтому занимаемся распространением ориентировки в Сети, – уточнила КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пенсионерки: рост 164 см, худощавое телосложение. Короткие русые волосы с сединой, серо-голубые глаза.

Была одета в черное пальто с мехом на воротнике, синие джинсы, черные ботинки, палантин.

Если вы знаете, где сейчас Надежда Ивановна, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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