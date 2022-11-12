Под Новосибирском будут судить сибиряка-убийцу, спрятавшего труп зарезанного знакомого в погребе. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области будут судить 41-летнего мужчину за жестокое убийство знакомого. В отношении него завершили расследование уголовного дела.

– Следствие установило, что ночью в августе 2022 года злоумышленник пьянствовал в компании приятелей в селе в Здвинском районе. После пьянки уснул в одной из комнат. Пока он спал его собутыльники повздорили и подрались, причем конфликт был по незначительному поводу. Обвиняемый ночью проснулся и обнаружил, что его знакомый избит. Тот пожаловался ему на оппонента. Тогда хозяин квартиры взял нож и порезал зачинщика потасовки. Он ударил его в жизненно-важные органы. Жертва, 53-летний мужчина, умер на месте от полученных ранений, – рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, агрессор сперва сбросил труп убитого в подпол собственного жилища. А чуть позже перетащил его в погреб соседней квартиры. Она была нежилой. Позже скрылся с места преступления, сбежав в соседнее село. Родственники убитого заявили о его исчезновении. Полицейские в ходе розыскных мероприятий нашли окоченевший труп.

Злоумышленника нашли и задержали. В ходе следствия он признал вину полностью. Дело в отношении него по существу рассмотрят в суде.

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