Новосибирцы жалуются на опасно нависшую березу, которую не могут срубить несколько месяцев. Фото: предоставлено Ольгой.

Жителей Новосибирска беспокоит сломанная береза в леске за ТЦ «Одоевский». Дерево опасно нависло над тропинкой, по которой, утверждают горожане, ходят люди. Аварийную березу не могут ликвидировать с лета.

– Эта береза там с августа точно! Верхняя часть висит на кроне соседнего кустарника. Тропинка, по которой ежедневно ходят люди, проходит как раз под сломанной березой. В любой момент дерево может придавить кого-то, упасть на голову, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ольга.

Женщина добавила, что неоднократно обращалась в мэрию города с просьбой убрать опасное дерево. Ей ответили, что включили обращение в план работ на 2023 год. Сибирячка уверена, оттягивать решение проблемы нельзя. В противном случае, по ее мнению, может случиться беда.

– Там, под деревом, ещё и ребятишки частенько ходят, – добавила обеспокоенная женщина.

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