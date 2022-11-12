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НовостиОбщество12 ноября 2022 6:34

В СГК объяснили сильный гул от ТЭЦ-3, смутивший новосибирцев

Там запускали котёл после капитального ремонта
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В СГК объяснили сильный гул от ТЭЦ-3, смутивший новосибирцев.

В СГК объяснили сильный гул от ТЭЦ-3, смутивший новосибирцев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В СГК назвали причину сильного гула от ТЭЦ-3, смутившего новосибирцев. Оказалось, на станции после капитального ремонта запустили котёл № 14.

– Самые шумные работы – продувка защитных клапанов, которые должны срабатывать при превышении рабочего давления в котле на 10% и более. Это обеспечивает безопасность работы агрегата, – уточнили в компании.

В СГК добавили, что сожалеют о том, что побеспокоили новосибирцев. Специалисты компании объяснили, что все работы провести днем невозможно. Связано это с тем, что пусковые операции обычно осуществляют не менее чем в течение суток.

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