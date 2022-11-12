Под Новосибирском в автобусе дверями придавило маленькую девочку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Искитиме дверями автобуса придавило маленькую девочку. Об инциденте в соцсети написали очевидцы. Произошло это в маршруте № 4.

– Когда девочку, на вид лет 7-ми, придавило, кондуктор просто посмотрел и ничего не сказал водителю. Люди, которые были там, начали говорить водителю, чтобы тот открыл двери. На что он начал возмущаться, – рассказали горожане в паблике «Подслушано в Искитиме».

Это не единственный случай в этом автобусе. КП-Новосибирск писала, что там же зажало дверями молодую маму. Произошло это на глазах ее маленьких дочек. Причем водитель прихлопнул ее дверями дважды. Второй раз удар пришелся по шее – женщине было очень больно.

Администрация Искитима отреагировала на инциденты. Власти заявили, что провели с водителем беседу. Предупредили его о недопустимости повторения подобного.

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