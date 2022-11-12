В Новосибирске 40-летний бомж украл у знакомого золото на 100 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для жителя Новосибирска пьянка с бомжом обернулась неприятными последствиями. Бродяга избил его и ограбил. Похитил золотые украшения на почти 100 тысяч рублей. Оказалось, что бездомный был в гостях потерпевшего и во время застолья стал требовать у него деньги. Когда тот отказал, напал на него и отобрал украшения.

– Полицейские задержали 40-летнего подозреваемого. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Золотые украшения от сдал в ломбард, а деньги спустил на свои нужды, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении бомжа возбудили уголовное дело за грабеж. У него теперь появилось место жительства – его поместили в СИЗО.

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