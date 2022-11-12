Женщина погибла в столкновении нескольких машин на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

Утром в субботу, 12 ноября, на трассе в Искитимском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. В результате аварии погибла женщина. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

– Женщина 1988 года рождения за рулем Toyota Land Cruiser ехала со «Чуйского тракта». Проехав около 800 метров в направлении Искитима, при неустановленных обстоятельствах выехала на встречку, там, где по знакам запрещён обгон. Она столкнулась со встречным автомобилем «КамАЗ» под управлением мужчины 1975 года рождения. Затем внедорожник отбросило на «ВАЗ», за рулем которого была женщина 1975 года рождения, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В аварии погибла пассажирка «Тойоты» – неустановленная женщина. На вид ей 50-55 лет. Также пострадала водитель «ВАЗа» – её госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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