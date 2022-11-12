В Новосибирске началась большая уборка на новом ЛДС перед его открытием

ЛДС должны сдать в конце декабря 2022 года. Фото: правительство НСО

В Новосибирске на финишную прямую вышло строительство нового ЛДС. Рабочие закончили внутреннюю отделку и приступили к уборке помещений. Попутно они будут устранять дефекты, возникшие в ходе стройки.

— Замечания устраняются субподрядными организациями по утвержденному графику. Сроки ввода объекта в эксплуатацию остаются неизменными — конец декабря 2022 года, — пояснили в региональном Минстрое.

Напомним, что на днях рабочие полностью завершили благоустройство территории, прилегающей к новой ледовой арене. В парке вокруг ЛДС уложили асфальт на площади около 40 тысяч квадратов, высадили деревья и кустарники.

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