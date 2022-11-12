В Новосибирске на парковке «Сан Сити» вспыхнула «Лада»

Машину пытались потушить охранники торгового центра. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на парковке МФК «Сан Сити» вспыхнула «Лада». Произошло ЧП в субботу, 12 ноября. Фото горящего автомобиля в сеть выложили очевидцы.
— Охрана торгового центра оперативно среагировала и выбежала на улицу с огнетушителем, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
По его словам, охранники не смогли потушить огонь. Однако вскоре приехали пожарные и быстро ликвидировали возгорание.
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