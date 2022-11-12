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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 3:36

В Новосибирске на парковке «Сан Сити» вспыхнула «Лада»

О пострадавших не сообщалось
Надежда КАСЬЯНОВА
Машину пытались потушить охранники торгового центра. Фото: "АСТ-54"

Машину пытались потушить охранники торгового центра. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на парковке МФК «Сан Сити» вспыхнула «Лада». Произошло ЧП в субботу, 12 ноября. Фото горящего автомобиля в сеть выложили очевидцы.

— Охрана торгового центра оперативно среагировала и выбежала на улицу с огнетушителем, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По его словам, охранники не смогли потушить огонь. Однако вскоре приехали пожарные и быстро ликвидировали возгорание.

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