В Новосибирске на парковке «Сан Сити» вспыхнула «Лада»

Машину пытались потушить охранники торгового центра. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на парковке МФК «Сан Сити» вспыхнула «Лада». Произошло ЧП в субботу, 12 ноября. Фото горящего автомобиля в сеть выложили очевидцы.

— Охрана торгового центра оперативно среагировала и выбежала на улицу с огнетушителем, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По его словам, охранники не смогли потушить огонь. Однако вскоре приехали пожарные и быстро ликвидировали возгорание.

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