Диетолог рассказала, почему не стоит злоупотреблять овсяными хлопьями

Завтрак из овсяных хлопьев следует разбавлять фруктами и белковыми продуктами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что злоупотребление овсяными хлопьями может вызвать дефицит витаминов и микроэлементов в организме. Но это может случиться только в том случае, если человек каждый день ест одну овсянку, не разбавляя ее никакими другими продуктами.

— Питание каким-то одним продуктом создает определенные дефициты. Если говорить про геркулеса, то в нем содержится не очень много железа, мало белка. Если человек завтракает овсянкой каждый день, хорошо бы добавлять к нему белок и какие-то растительные продукты, — рассказала Круглова в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, поскольку в овсяных хлопьях нет витамина С, стоит добавить овощи и фрукты, содержащие его.

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