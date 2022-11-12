Варвара Убель из Новосибирска победила в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Варвара Убель набрала 99 голосов. Фото: соцсети шоу «Ну-ка, все вместе!»
22-летняя Варвара Убель из Новосибирска стала победителем четвертого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Она набрала 99 голосов, исполнив песню «Someone like you» британской певицы Adele.
— Когда смотришь этот проект по телевизору, всегда видишь только верхушку айсберга. Когда оказываешься здесь: сколько людей работают над эти проектом, какая здесь атмосфера. Я сюда каждый раз возвращалась и думала не то, как я сейчас себя покажу на сцене, какую песню я спою. Я думала, как я обожаю всех этих людей. Я действительно от чистого сердца говорю, что я полюбила этот проекта за всех людей, которые здесь участвуют, над ним работают. Вы — лучшие, — сказала Варвара на оглашении результатов шоу.
Призом Варвары стал миллион рублей, собственный оригинальный сингл, а также ротация песни на «Новом радио».
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