Варвара Убель из Новосибирска победила в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Варвара Убель набрала 99 голосов. Фото: соцсети шоу «Ну-ка, все вместе!»

22-летняя Варвара Убель из Новосибирска стала победителем четвертого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Она набрала 99 голосов, исполнив песню «Someone like you» британской певицы Adele.

— Когда смотришь этот проект по телевизору, всегда видишь только верхушку айсберга. Когда оказываешься здесь: сколько людей работают над эти проектом, какая здесь атмосфера. Я сюда каждый раз возвращалась и думала не то, как я сейчас себя покажу на сцене, какую песню я спою. Я думала, как я обожаю всех этих людей. Я действительно от чистого сердца говорю, что я полюбила этот проекта за всех людей, которые здесь участвуют, над ним работают. Вы — лучшие, — сказала Варвара на оглашении результатов шоу.

Призом Варвары стал миллион рублей, собственный оригинальный сингл, а также ротация песни на «Новом радио».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер