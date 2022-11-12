Под Новосибирском иномарка влетела в трансформаторную подстанцию, оставив без света 579 человек

Без света остались 579 человек. Фото: "АСТ-54"

В поселке Ордынское Новосибирской области иномарка сбила опору ЛЭП и врезалась в трансформаторную подстанцию. В итоге около 600 человек остались без света. Произошло ДТП вечером в пятницу, 11 ноября.

— Без электричества остались 3 других подстанции и 579 местных жителей поселка по улицам Чехова, Кирова, Суворова, Спортивная, а также школа и котельная. Электроснабжение большинства потребителей было восстановлено уже через 1,5 часа — передает паблик ВКонтакте «АСТ-54» со ссылкой на АО «РЭС».

По словам очевидцев, иномарка снесла подстанцию, когда ей в бок врезалась другая машина. Причем люди утверждают, что похожие ДТП на том отрезке дороги не редкость.

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