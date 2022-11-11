«Грозились убить»: в Новосибирске цыгане напали на девушку, заснявшую на видео их воровство

Цыгане начали избивать девушку, когда заметили, что она снимает на видео их воровство. Фото: кадр из видео

В Новосибирске в 30-ой маршрутке цыгане напали на девушку, пытаясь отобрать у нее телефон. Та стала невольной свидетельницей воровства и попыталась заснять это, но цыганам такое не понравилось. Произошло ЧП вечером в пятницу, 11 ноября.

— Одна девушка увидела, как одна из них лазит в чужой сумке, и начала снимать на видео. После чего ее начали избивать и отбирать телефон, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

По словам парня, потом уже он начал снимать. Цыгане это тоже заметили и вышли за ним следом на остановке «Учительская».

— Грозились убить меня, если я не удалю видео. Мужчина, который был с ними, к сожалению, на видео не попал, но кричал, что вдруг он в розыске, а я снимаю, — продолжил рассказ очевидец.

Цыгане шли за парнем следом, пока тот не упомянул полицию, и только после отстали.

— В полицию обращаться не думал, но, если понадобится женщине, которой досталось в маршрутке, я могу пойти свидетелем, — добавил очевидец.

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