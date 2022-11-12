Суббота в Новосибирске начнется с потепления до +2 и мокрого снега

Выходные будут снежными.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
12 ноября 2022 года в Новосибирске по-прежнему будет пасмурно, выпадет мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Об этом предупреждают синоптики.
— С субботу температура ночью составит 0...-2, а днем потеплеет до +2. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. По Новосибирской области ожидаются метели, — сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По данным «Яндекс.Погоды», в Новосибирске весь день будет идти снег, температура не превысит -1 градуса. Давление опустится до 745 миллиметров ртутного столба.
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