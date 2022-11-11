В Новосибирске заметили колонну автомобилей ГУФСИН

Колонну заметили на улице Немировича-Данченко.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жители Новосибирска ночью 11 ноября заметили колонну автомобилей ГУФСИН. По словам людей, было не менее семи машин. Ехали они по Немировича-Данченко.
По сообщению очевидца, около 9 утра колонна уже стояла у въезда на военный аэродром в Толмачево.
Напомним, что в конце октября из ИК-№8 сбежали двое осужденных. Одним из них был 23-летний серийный вор Сергей Усаров, а второй — 43-летний Игорь Кащенко — подельник убийцы, который заработал последний свой срок претворяясь с другом полицейскими. Поймали их через несколько дней после побега.
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