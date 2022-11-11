В Барнауле вынесли приговор водителю, по вине которого погибли три пешехода

В Барнауле судили водителя, по вине которого погибли три пешехода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Барнауле судили водителя, по вине которого погибли три пешехода. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на прокуратуру Алтайского края.

Страшное ДТП произошло 6 сентября 2022 года на Змеиногорском тракте. Мужчина сбил на нерегулируемом пешеходном переходе трех женщин. Две из них скончались на месте. Третью пострадавшую госпитализировали, но она умерла в больнице.

Суд дал виновнику ДТП 4 года и шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

− Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением в течение двух лет шести месяцев. Родственникам потерпевших мужчина должен выплатить 4,5 миллиона рублей, − уточнили в публикации.

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