В Новосибирске неизвестные подбросили на детскую площадку восемь щенков

Восемь щенков подбросили на детскую площадку в Ленинском районе Новосибирска. Фото: предоставлено Анной

Восемь щенков подбросили на детскую площадку в Ленинском районе Новосибирска. Продрогших малышей обнаружила местная жительница по имени Анна, пишет «Навигатор».

Оставить животных в беде сибирячка не могла. Ведь ночи сейчас холодные, а у щенят еще не слишком плотная шерсть. Анна приняла решение отнести бедняг к себе домой.

− Там 6 девочек и 2 мальчика. Щенки ручные, очень добрые и забавные, − рассказала местная жительница.

Малышам примерно 2,5 месяца. Они выглядят ухоженно – видимо, кто-то держал их в частном секторе.

Анна нашла для щенят временную передержку. Однако им нужен постоянный дом и любящие хозяева. Номер для связи: 8-913-787-76-16.

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