В Новосибирском зоопарке сняли на видео семейство азиатских бескоготных выдр

Выдрам выделили просторный вольер. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой

Новосибирцам показали, как поживает в зоопарке семейство азиатских бескоготных выдр. Видео на своей Ютуб-странице опубликовала постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Выдрам выделили просторный вольер с бассейном и разнообразными «лазалками». Животные чувствуют себя прекрасно на этой территории.

− Азиатские бескоготные выдры находятся в пингвинарии. Летом они на улице, а когда наступают холода – перебираются в помещение, − уточнила Анна Новикова.

На ролике можно увидеть четырех зверьков – маму, папу и двоих детенышей. Они то резвятся на песке, играя с камушками, то принимают водные процедуры.

В какой-то момент отец и малыши начали «позировать» перед камерой, подходя вплотную к стеклу. Мама-выдра тоже не теряла времени даром. Воспользовавшись минутами спокойствия, она устроила заплыв в бассейне.

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