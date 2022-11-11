В Новосибирске на улице Ленина снова стали парковаться машины

Новосибирские водители снова стали парковать авто на улице Ленина. Фото: предоставлено читателем

Новосибирские водители снова стали парковать авто на улице Ленина. Об этом КП-Новосибирск сообщил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Напомним, улицу Ленина перекрыли с 6 ноября. До 10 февраля она будет пешеходной. Однако некоторые автовладельцы решили игнорировать введенные ограничения.

− Через проход в блоках автомобили свободно заезжают на улицу Ленина со стороны Советской и паркуются там. То есть сквозное движение невозможно. Но по этому закрытому участку продолжают ездить машины, − рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Как будут решать эту проблему − пока неизвестно.

Ранее КП-Новосибирск писала, что улица Ленина в Новосибирске может стать пешеходной и в следующем году.

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