Врач-онколог перечислил основные признаки рака языка

О развитии тяжелого заболевания нередко сигнализируют узелки и трещины на языке.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Онколог Владимир Полянский рассказал, какие признаки могут указывать на рак языка. Слова эксперта приводит News.ru.
Врач отметил – о развитии тяжелого заболевания нередко сигнализируют узелки и трещины на языке. Если их появление сопровождается неприятными ощущениями, стоит обратиться к специалистам.
Рак языка может появиться у курильщиков или тех, кто злоупотребляет алкоголем. Кроме того, недуг иногда возникает из-за плохих зубных протезов. Образованию опухоли также способствуют проблемы с зубами, когда их корни разрушаются.
− Болезнь угрожает пациенту полной потерей способности говорить и резким снижением качества жизни, − объяснил Владимир Полянский.
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