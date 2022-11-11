Врач-онколог перечислил основные признаки рака языка

О развитии тяжелого заболевания нередко сигнализируют узелки и трещины на языке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Онколог Владимир Полянский рассказал, какие признаки могут указывать на рак языка. Слова эксперта приводит News.ru.

Врач отметил – о развитии тяжелого заболевания нередко сигнализируют узелки и трещины на языке. Если их появление сопровождается неприятными ощущениями, стоит обратиться к специалистам.

Рак языка может появиться у курильщиков или тех, кто злоупотребляет алкоголем. Кроме того, недуг иногда возникает из-за плохих зубных протезов. Образованию опухоли также способствуют проблемы с зубами, когда их корни разрушаются.

− Болезнь угрожает пациенту полной потерей способности говорить и резким снижением качества жизни, − объяснил Владимир Полянский.

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