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НовостиОбщество11 ноября 2022 13:03

Врач-онколог перечислил основные признаки рака языка

Недуг может настигнуть курильщиков или тех, кто злоупотребляет алкоголем
Анастасия ХРОМЫХ
О развитии тяжелого заболевания нередко сигнализируют узелки и трещины на языке.

О развитии тяжелого заболевания нередко сигнализируют узелки и трещины на языке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Онколог Владимир Полянский рассказал, какие признаки могут указывать на рак языка. Слова эксперта приводит News.ru.

Врач отметил – о развитии тяжелого заболевания нередко сигнализируют узелки и трещины на языке. Если их появление сопровождается неприятными ощущениями, стоит обратиться к специалистам.

Рак языка может появиться у курильщиков или тех, кто злоупотребляет алкоголем. Кроме того, недуг иногда возникает из-за плохих зубных протезов. Образованию опухоли также способствуют проблемы с зубами, когда их корни разрушаются.

− Болезнь угрожает пациенту полной потерей способности говорить и резким снижением качества жизни, − объяснил Владимир Полянский.

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