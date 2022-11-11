Разведчику из Новосибирской области вручили медаль «За отвагу»

Руслан Павлов пошел на Донбасс добровольцем. Фото: администрация Искитимского района НСО

Жителю Искитимского района Новосибирской области Руслану Павлову вручили медаль «За отвагу». Торжественное мероприятие состоялось 10 ноября в районной администрации.

— Столь высокие награды даются за доблестные поступки, — подчеркнул глава района Юрий Саблин. — Вы достойно, честно выполнили свой воинский долг по защите нашей Родины. Спасибо вам огромное за это.

По словам Руслана, медаль «За отвагу» не первая его награда, а участие в военной спецоперации на Украине не первый боевой опыт. Боевое крещение он получил в «горячих точках» во время чеченской кампании.

Руслан добавил, что на Донбасс пошел добровольцем. Попал в число первых добровольческих подразделений, служил в разведке.

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