В Новосибирске дебошир устроил три драки с убийством на лавочке и получил срок

Подсудимый устроил резню прямо на лавочке у подъезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске суд отказал в апелляции 30-летнему мужчине, который устроил дебош с убийством на лавочке у подъезда. Трагедия случилась 7 августа 2021 года возле дома на улице Державина, 59.

Подсудимый рассказал, что днем вышел из общежития и сел на лавочку к соседу. К ним подошел пьяный прохожий и якобы затеял драку. Подсудимый повалил его, порвал футболку и вынес новую. Затем пьяный еще раз затеял драку, которую разняли. В третий раз прохожий подошел и ударил подсудимого в глаз, тот пошел домой за ножом и ударил обидчика в область сердца.

Собутыльник упал, очевидцы вызвали «скорую». Через несколько часов тот скончался в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Очевидцы сообщили, что подсудимый сам напал на собутыльника с ножом, размахивал ножом во все стороны и нанес множество порезов, в том числе третьему собутыльнику на лавочке.

- Подсудимый признал вину частично. Сказал, что якобы не имел умысла на убийство, а хотел ранить обидчика. Ранее он был судим за попытку распространения наркотиков в особо крупном размере. Суд приговорил его к 10 годам колонии особого режима. Сегодня Новосибирский областной суд отклонил жалобу защитника о переводе в колонию строгого режима и оставил приговор в силе, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Ольга Дуденко. – Приговор в законную силу вступил.

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