Новосибирский суд взыскал с бывшего конкурсного управляющего полмиллиарда рублей

Требования кредитора суд удовлетворил только частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве ООО «Русский купец» частично удовлетворил требование одного из кредиторов и взыскал с бывшего конкурсного управляющего Дениса Пенкова без малого полмиллиарда рублей.

Кредитор хотел взыскать с управляющего 1,23 миллиарда рублей. Почти полмиллиарда истец требовал возместить за сомнительные сделки компании «Русский купец» с другими организациями, которые Пенков не оспорил. Этот иск суд удовлетворил.

Также более 700 миллионов кредитор требовал возместить за то, что управляющий не смог сохранить имущество должника. Здесь суд отказал, посчитав, что доказательств этому нет.

Как сообщил Пенков «Ъ-Сибирь», с решением суда он не согласен и собирается обжаловать приговор.

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