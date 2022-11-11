В Новосибирской области выросли цены на бензин и дизельное топливо

Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Новосибирской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Новосибирской области. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Эксперты взяли стоимость ресурсов по состоянию на 7 ноября 2022 года и сравнили ее с ценами на моторное топливо, действующими 8 ноября 2021 года.

− Потребительские цены на дизельное топливо выросли на 1,7%, автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 – на 0,1%, − сообщили в Новосибирскстате.

Так, в ноябре прошлого года 92-й бензин стоил 45,06 за литр. Сейчас его продают за 45,69. Что касается 95-го бензина, то ситуация такова – 48,12 год назад и 48,90 сейчас.

Больше всего подорожало дизельное топливо. В ноябре 2021 года его можно было приобрести за 54,77 за литр. На данный момент средняя цена составляет 58,10.

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