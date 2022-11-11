Сибирячка спасла двух одноглазых котят, замученных живодерами под Новосибирском

Котята жили в мусорных мешках. Фото: Предоставлено Аленой Акимовой

Сибирячка Алена Акимова спасла двух одноглазых котят и третьего обычного котенка – всех троих выбросили на помойку. Инцидент случился вечером 14 октября за супермаркетом в поселке Криводановка под Новосибирском.

- Котят выбросили за магазин, они жили в одном из неотапливаемых складов. Сотрудники склада мне позвонили, котята замерзали и прятались в мусорных пакетах, где было теплее всего. Малыши были очень напуганные, пришлось неделю ходить на склад как на работу, чтобы всех спасти, – рассказала КП-Новосибирск Алена Акимова.

Неизвестный выколол котятам по глазу. Фото: Предоставлено Аленой Акимовой

Алена уже больше 15 лет помогает животным в Криводановке и не смогла пройти мимо. Вначале женщина поймала первого котенка Тему – у него вместо глаза была большая рана. Котенка отвезли в клинику «Доктор Вет», врачи сказали: около двух недель назад котенку проткнули глаз, он вытек, и на месте травмы образовалась опухоль. Остатки глаза удалили и зашили глазницу.

На следующий день Алена поймала второго котенка Тиму с точно такой же травмой. Его тоже отвезла в ветклинику. Третий пойманный котенок Фома оказался целым.

- Врач сказала, что маловероятно, что два котенка наткнулись одним местом на что-то острое. Скорее всего, глаза им проткнули и выбросили малышей на помойку. Сейчас мы закончили курс антибиотика, сняли швы и ищем котятам дом, – сообщила КП-Новосибирск Алена Акимова. – Мы подумали, что Тёму с Тимой было бы неплохо определить в одну семью, у них какая-то очень сильная связь друг с другом. А Фому можно вторым животным, чтобы не сильно стрессовал и не скучал по братикам. Ребятишки приучены к лоточку с наполнителем, обработаны от паразитов.

Волонтеры ищут котятам новый дом. Фото: Предоставлено Аленой Акимовой

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