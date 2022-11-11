В Новосибирске состоялся Всероссийский конгресс «За самбо будущее»

Всероссийский конгресс «За самбо будущее» состоялся в Новосибирске. Фото: Министерстве физической культуры и спорта НСО

Всероссийский конгресс «За самбо будущее» состоялся в Новосибирске. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

Мероприятия проходили три дня. В рамках конгресса были организованы мастер-классы, соревнования по самбо, круглые столы, а также образовательные программы для волонтеров.

Сотни специалистов собрались на форуме, чтобы раскрыть самбо как многогранную структуру, а не только как вид спорта.

− Самбо – наш национальный вид спорта. Его традиции пронизаны русским духом, − отметил глава Министерства образования НСО Сергей Федорчук.

На данный момент более 8 тысяч новосибирских школьников изучают основы самбо на уроках физкультуры, 1030 занимаются им на дополнительных секциях, еще 623 человека выбрали данный вид спорта в рамках дополнительного образования.

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