Новосибирца во дворе дома на Заровного избили и ограбили неизвестные

Полиция начала проверку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске двое неизвестных напали на мужчину во дворе дома, избили его и обокрали. Инцидент произошел 9 ноября.
— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения, а также заявление от гражданина. Заявитель сообщил, что у дома по улице Владимира Заровного двое неизвестных причинили ему телесные повреждения, а также похитили личное имущество, — пояснили КП-Новосибирск в региональном МВД.
В полиции добавили, что по факту произошедшего начата проверка.
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