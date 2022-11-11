Новосибирская студия мультипликации одержала победу в фестивале уличных мультфильмов

Новосибирская студия выиграла в номинации «Подростки от 14 от 18 лет». Фото: стоп-кадр из видео / Cartoonfest mobi

Студия семейной мультипликации «Рыба-Кит» из Татарска Новосибирской области одержала победу в фестивале уличных мультфильмов. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Фестиваль прошел в Москве и стал третьим по счету. В конкурсе принимали участие дети и подростки из пяти стран − России, Армении, Белоруссии, Киргизии и США.

− В конкурсную программу принимали анимации, созданные в любых техниках, стилях и жанрах, из любых подручных материалов и на любую тему, − рассказали в пресс-службе.

Новосибирская студия выиграла в номинации «Подростки от 14 от 18 лет». Сибиряки представили работу «Подслушанный разговор» на стихи Роберта Рождественского в исполнении Валентины Толкуновой.

На фестивале было представлено более 1200 работ. Анимационные ролики оценивали настоящие профессионалы – режиссеры и художники студии «Союзмультфильм», преподаватели факультета мультимедиа и анимации ВГИК и университета «Синергия», а также мастер авторских кукол Наталья Косухина.

Победителей ждали ценные призы. Среди них – сертификаты на покупку книг и сувениров в «Читай-городе», курсы анимации от «Союзмультфильма» и «Синергии».

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