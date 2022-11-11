Новосибирцы оказались в тройке лидеров покупки недвижимости в Дубае

Жилье в ОАЭ считают выгодной инвестицией
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Новосибирцы попали в тройку лидеров среди российских покупателей жилья в Дубае. Аналитики агентства недвижимости Altair Real Estate подсчитали, что спрос на покупку квартир в Дубае в сентябре вырос на 93,92 % по сравнению с августом.
- Жители Москвы совершили более 67 % всех сделок по покупке недвижимости в Дубае, покупатели из Санкт-Петербурга составляют 5,6 % запросов. Жители Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара совершали по 4,7% сделок, – сообщили в пресс-службе агентства.
Аналитики считают, что покупателей привлекают выгодные инвестиции в жилье – среднегодовая доходность при сдаче такой недвижимости в аренду составляет около 10%.
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