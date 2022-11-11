Под Новосибирском осудят 15-летнего подростка за кражу 8 тысяч с банковской карты

Парень перевел друзьям 8 тысяч рублей.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Под Новосибирском под суд пойдет 15-летний подросток, укравший у знакомого с карты более 8 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое грозит парню, 6 лет тюрьмы и штраф до 80 тысяч рублей.
— Летом 2022 года к обвиняемому обратился 59-летний знакомый с просьбой помочь отправить данные своей банковской карты родственникам. Зная данные карты, подросток установил себе банковское приложение и перевел на счета приятелей более 8 тысяч рублей, — рассказали в региональном Следственном комитете.
В ходе следствия подросток признал вину и полностью возместил ущерб. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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