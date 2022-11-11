«Последняя оригинальная бутылочка»: в Новосибирске продают колу за 1200 рублей

Новосибирцам предложили купить бутылочку кока-колы за 1200 рублей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новосибирцам предложили купить бутылочку кока-колы за 1200 рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
После ухода некоторых компаний из России находчивые сибиряки начали продавать остатки продукции через интернет. Цены, естественно, завышенные.
Так, некоторое время назад в Новосибирске предлагали приобрести лапшу «Доширак» за 1000 рублей. Сейчас очередь дошла до популярного напитка.
− Последняя оригинальная бутылочка кока-колы в Новосибирске, − утверждает продавец.
Неизвестно, откликнулся ли кто-то на это объявление.
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