«Последняя оригинальная бутылочка»: в Новосибирске продают колу за 1200 рублей

Новосибирцам предложили купить бутылочку кока-колы за 1200 рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцам предложили купить бутылочку кока-колы за 1200 рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

После ухода некоторых компаний из России находчивые сибиряки начали продавать остатки продукции через интернет. Цены, естественно, завышенные.

Так, некоторое время назад в Новосибирске предлагали приобрести лапшу «Доширак» за 1000 рублей. Сейчас очередь дошла до популярного напитка.

− Последняя оригинальная бутылочка кока-колы в Новосибирске, − утверждает продавец.

Неизвестно, откликнулся ли кто-то на это объявление.

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