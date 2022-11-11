В Новосибирске собрали гуманитарную помощь для добровольческого батальона «Вега»

Ирина Федорова: «Бойцы очень ждут нашей поддержки!» Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

11 ноября Общественная палата Новосибирской области совместно с партнерами и экспертами передала необходимые вещи для бойцов новосибирского батальона «Вега». Добровольческий именной батальон отправится в зону проведения специальной военной операции в декабре.

Сбор организовали в рамках программы «Поддержка СВО» на базе оперативного штаба Общественной палаты Новосибирской области, который возглавляет председатель Галина Гриднева. Представители региональной Общественной палаты отметили важность централизованного сбора помощи. Так каждому бойцу достанется необходимое имущество и каждый из них сможет использовать его по назначению. Председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ирина Федорова объяснила, что перед сбором помощи всегда стоит уточнить, в чем именно нуждаются бойцы на данный момент.

Одна из коробок собрана учениками и родителями Доволенской школы Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Бойцы очень ждут нашей поддержки. В зоне спецоперации они ждут тепловизоры, рации. Как оказалось, нужны влажные салфетки, простые маленькие не электрические чайники, флисовые костюмы «Горка». Во вторник мы отправляем следующую помощь, уже нашли один тепловизор и очень хотим успеть найти рации, чтобы тоже оперативно отправить, - поделилась Ирина Федорова.

Она объяснила, что Общественная палата принимает денежные переводы в помощь нашим бойцам - на собранные средства можно не только закупить необходимое на передовой оборудование, но и, к примеру, оплатить работу шофера, который, рискуя жизнью, доставляет под обстрелами собранную помощь в зону проведения СВО.

- Собранная на сегодня помощь крайне необходима, она является дополнением к тому, что уже выдано мобилизованным бойцам. Это в том числе и шерстяные носки, связанные Союзом женщин и представителями бердских общественных организаций. Кроме этого, Общественная палата отправляет бойцам продукты питания: тушенку, различные каши. Нашим ребятам отправляем медикаменты и другие необходимые принадлежности. Сегодня со склада наших партнеров весь этот груз будет получен бойцами и распределен между ними. Достаточно много коробок подписанных, где помимо описи указаны наименования организаций, которые их собрали, - перечислил председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов.

Собраной помощи оказалось так много, что коробки и мешки с трудом поместились в машин Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Напомним, что помощь собирали в рамках программы «Поддержка СВО» на базе оперативного штаба Общественной палаты Новосибирской области, который возглавляет председатель Галина Гриднева.

Любой желающий может поучаствовать в сборе помощи нашим бойцам. Позвоните по горячему телефону Общественной палаты: вам подскажут, какая именно помощь необходима сейчас, как и куда вы можете ее передать.

Телефон горячей линии Общественной палаты: +7-983-313-03-77 (WhatsApp и Telegram), звонить в будни с 10.00 до 17.00.