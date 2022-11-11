Из-за снегопада на трассы Новосибирской области вывели 600 снегоуборочных машин

В уборке задействовано около 600 единиц техники.
Фото: Алексей ФОКИН
На трассы Новосибирской области ТУАД вывел технику подрядчиков для борьбы со снегом и гололедом. Всего задействовано 592 единицы техники и более тысячи человек.
— Перепады температуры осложняют дорожную обстановку. Просим водителей, по возможности, отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. Тем же, кому нужен автомобиль, просим быть максимально внимательными, выезжая на дорогу, соблюдать скоростной режим и не выезжать на встречную полосу без необходимости, — предупредили в ТУАД.
Напомним, что из-за снегопада, который с перерывами идет с самого утра, произошло уже не одно ДТП. Так на площади Будагова развернуло фуру. А в Ленинском районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и маршрутки. По словам очевидцев, иномарка летела на большой скорости и не вписалась в поворот, столкнувшись с маршруткой.
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