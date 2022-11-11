Депутат из Новосибирской области погиб на спецоперации

Депутат Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине.
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Депутат Совета депутатов Мамоновского сельсовета Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Маслянинского района Новосибирской области.
Дмитрия Шмакова не стало 12 октября. Ему было 39 лет.
Как рассказали в администрации, депутат проходил службу в звании ефрейтора.
− Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат, − отметили в публикации.
Прощание с Дмитрием Шмаковым состоялось 29 октября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер