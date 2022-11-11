Депутат из Новосибирской области погиб на спецоперации

Депутат Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Депутат Совета депутатов Мамоновского сельсовета Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Маслянинского района Новосибирской области.

Дмитрия Шмакова не стало 12 октября. Ему было 39 лет.

Как рассказали в администрации, депутат проходил службу в звании ефрейтора.

− Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат, − отметили в публикации.

Прощание с Дмитрием Шмаковым состоялось 29 октября.

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