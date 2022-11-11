В Новосибирске движение по улице Гидромонтажной откроют до Нового года

Ремонт продолжится весной 2023 года. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске завершается капремонт теплотрассы по улице Гидромонтажной. Перекрытие планируют убрать в конце декабря, уложив временное бетонное покрытие, а полностью работы завершатся только в мае 2023 года.

— Теплотрасса по улице Гидромонтажной — это последний объект ремонта теплоносителей в этом году. Решение о проведении ремонтных работ было принято в поздние сроки, но из-за большой аварийности данного участка оставлять или переносить ремонт на будущий год не представлялось возможным. Уже завершается прокладка труб, и в ноябре планируется заполнение теплоносителя. Это займет некоторое время, но жилые дома и социальные объекты получают тепло и горячую воду от временной теплотрассы, — пояснил мэр Анатолий Локоть.

Движение по улице Гидромонтажной перекрыли 15 сентября 2022 года из-за ремонта 812-метрового участка теплотрассы. Большая часть работ сделана: заменены тепловые камеры, каналы и трубопровод. Осталось только благоустроить территорию и асфальтировать проезжую часть. Эти работы продолжат в мае 2023 года. А пока планируется уложить временное зимнее бетонное покрытие и восстановить движение транспорта до весны.

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