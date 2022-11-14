«Поднимите мне веки»: новосибирцы спасли ослепшего пса с Ленинского рынка

Пес почти не может видеть из-за нависших век. Фото: Предоставлено волонтерами АНО "Сибирский алабай"

Новосибирские волонтеры спасли полуслепого сенбернара, который прибился к Ленинскому рынку. Историю собаки рассказали в приюте «Сибирский Алабай»:

- Два месяца назад нам позвонили очевидцы с Ленинского рынка – пришел старый, истощенный пес, ослепший и в колтунах. Его шатало, он, падал, разбил себе мордочку. Мы забрали его, отвезли в ветклинику «БЭСТ», сделали КТ и анализы. Оказалось – нету мышц, дистрофия, – рассказала КП-Новосибирск Валерия Зубковская.

Собака была сильно истощена и бродила по улице. Фото: Предоставлено волонтерами АНО "Сибирский алабай"

Пса назвали Миша, сперва он был на обезболивающих, потом появился аппетит, и пес стал набирать мышечную массу. Теперь ветеринары будут решать – делать ему резекцию головы или колоть гиалуроновую кислоту, а уже потом делать операцию.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь сенбернару Мише – обратитесь в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03 или напишите волонтерам АНО «Сибирский Алабай» «ВКонтакте».

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