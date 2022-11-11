Губернатор Андрей Травников наградил лучших аграриев региона. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области прошла церемония награждения тех, кто одержал победу в трудовом соревновании в агропромышленном комплексе в 2022 году. В мероприятии принял участие губернатор региона Андрей Травников. Он наградил победителей. Также лучшие получили награды из рук Андрей Панферова, первого зампредседателя Заксобрания НСО. Всего наградили более 200 представителей регионального АПК, сообщает правительство НСО.

Андрей Травников высоко оценил результаты, которые достигли областные аграрии. Он поблагодарил представителей АПК за труд, а также поздравил их с тем, что аграрный сезон подошел к концу.

По словам губернатора, аграрии доказали в очередной раз, что ничто не мешает им сворачивать с намеченного курса, который направлен на рост эффективности, производительности, а также на поиск новых подходов в хозяйствовании. Глава региона отметил, что достойный результат был получен, не взирая на трудности и капризы погоды.

– Хороший урожай зерновых и зернобобовых, мы вновь вторые в Сибири по объему производства. Достойные результаты по производительности – никого уже не удивишь урожайностью в 50 и более центнеров с гектара, в целом мы приблизились к показателям центрального Черноземья, – сказал Андрей Травников.

Он добавил, что отличные показатели благоприятно отразились на финансовом результате. Так, это обеспечивает уверенность в том, что в следующем году в Новосибирской области будут довольно высокие темпы развития хозяйств.

Помимо наград, губернатор вручил победителям трудового соревнования ключи от 14 машин «Лада Нива», сообщили в правительстве. Также там заметили, что приоритетом деятельности властей области является в том числе и поддержка аграриев.

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