Житель Новосибирска пытался вынести в рукаве украденную в магазине бутылку водки

Новосибирец пытался украсть из магазина бутылку водки. Фото: АБ «Гвардия»

Новосибирец пытался украсть из магазина бутылку водки. Воришку поймали с поличным. Его хотели передать полицейским, но в ситуацию вмешался добросердечный очевидец.

Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», инцидент произошел в начале ноября в Заельцовском районе. Один из покупателей алкомаркета заметил, как неизвестный мужчина планирует совершить преступление. Сибиряк пытался вынести в рукаве куртки бутылку водки.

Очевидец не посчитал нужным сообщать об увиденном. Однако воришку уже засекли по камерам. На место вызвали экипаж ГБР.

Через две минуты гвардейцы прибыли в магазин. Они задержали мужчину и уже собирались передать его полицейским. Неожиданно в ситуацию вмешался тот самый очевидец. Он попросил администрацию отпустить задержанного, а после заплатил 297 рублей – столько стоила украденная бутылка.

− Поскольку фактически кража не состоялась, а сумма возможного ущерба была бы незначительной, добросердечному покупателю пошли на встречу, − отметили в публикации.

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