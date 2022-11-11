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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:47

В Новосибирске запретят парковку на Плановой

Об этом сообщили в мэрии
Надежда КАСЬЯНОВА
Парковку запретят с 7 декабря.

Парковку запретят с 7 декабря.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске с 7 декабря запретят парковку на улице Плановой. В муниципалитет пояснили, что сделано это будет для безопасности дорожного движения.

— Парковку запретят на участке улицы Плановой от улицы Дуси Ковальчук до улицы Тимирязева, — рассказали в мэрии.

К 7 декабря там появятся соответствующие дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

Напомним, ранее парковку запретили на улице Фрунзе, на Вокзальной магистрали, на проспекте Маркса и на Красном проспекте.

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