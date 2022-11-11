В Новосибирске запретят парковку на Плановой

Парковку запретят с 7 декабря.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске с 7 декабря запретят парковку на улице Плановой. В муниципалитет пояснили, что сделано это будет для безопасности дорожного движения.
— Парковку запретят на участке улицы Плановой от улицы Дуси Ковальчук до улицы Тимирязева, — рассказали в мэрии.
К 7 декабря там появятся соответствующие дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».
Напомним, ранее парковку запретили на улице Фрунзе, на Вокзальной магистрали, на проспекте Маркса и на Красном проспекте.
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